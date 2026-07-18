Перший фінал за півтора роки. Стефанос Ціціпас пробивається в титульний матч турніру в Гштаді

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас пробивається в фінал змагань категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Стефанос в напруженому протистоянні здолав представника Казахстану Александра Шевченка (100-та ракетка світу). На перемогу в протистоянні Ціціпасу знадобилось три партії та 1 годині і 55 хвилин ігрового часу.

Стефанос Ціціпас – Александр Шевченко – 6:4, 3:6, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

Долю кожного із сетів протистояння вирішили єдині брейки. Але якщо Ціціпас після того, як здобував перевагу в першій і третій партіях, не давав супернику жодних шансів на порятунок, то в другому сеті, в якому із брейком повів Шевченко, Стефанос цілком міг відігратися. Грецький тенісист був за крок від зворотнього брейку, але не реалізував одразу 4 брейкові м’ячі за один гейм.

Стефанос Ціціпас вперше з лютого 2025-го року зіграє у фіналі турнірів ATP. Востаннє в титульний матч грецький спортсмен пробивався на змаганнях в Дубаї. Тоді Стефанос впевнено переграв у фіналі Фелікса Оже-Альяссіма.

За титул в Гштаді Стефанос Ціціпас посперечається із представником Бельгії Рафаелем Колліньойоном, який у своєму півфіналі здійснив камбек із рахунку 2:5 у вирішальному сеті проти Хуана Мануеля Черундоло.