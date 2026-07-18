Знову поступилась в півфіналі. Олександра Олійникова програла Маяр Шериф в боротьбі за вихід в титульний матч турніру в Яссах

Українська тенісистка Олександра Олійникова не змогла пробитися у свій перший в кар’єрі фінал змагань категорії WTA. На стадії 1/2 фіналу турніру в румунському місті Ясси Олександра в двох партіях програла представниці Єгипту Маяр Шериф (97-ма ракетка світу). За весь матч, який тривав майже півтори години ігрового часу, Олійникова виграла лише 4 гейми.

Маяр Шериф – (3) Олександра Олійникова – 6:3, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: iasiopen.wta250

Олександра почала зустріч із програного на власній подачі гейму, але в середині партії здалось, що українській тенісистці під силу повернутися в боротьбу за стартовий сет. Олійникова оформила зворотній брейк і втримала дуже непросту подачу, відігравши подвійний брейк-поінт.

Але цей успішний фрагмент матчу був тільки епізодом. Загалом, гра у Олександри відверто не йшла, тож Шериф спокійно заволоділа ініціативою. В стартовому сеті вона ще двічі відзначилась на прийомі, та й в другому сеті єгипетська тенісистка оформила два брейки.

Олександра Олійникова вдруге зіграла у півфіналі турніру WTA і вдруге не змогла подолати цю стадію змагань. На початку цього сезону українська спортсменка в боротьбі за вихід в титульний матч турніру в Клуж-Напоці поступилась Еммі Радукану.

Поари поразку від Маяр Шериф Олександра Олійникова підніметься на найвищу для себе позицію в жіночому рейтингу. З понеділка українська тенісистка стане 45-ю ракеткою світу.

Ну а Маяр Шериф за титул в Яссах посперечається із переможницею матчу Паула Бадоса – Тамара Зіданшек.