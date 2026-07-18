Другий фінал в сезоні. Владислав Орлов пробивається в титульний матч 25-тисячника в Австрії

Український тенісист Владислав Орлов стає фіналістом турніру категорії ITF M25 в австрійському місті Крамзах. В боротьбі за вихід в титульний матч змагань, на яких Владислав отримав 4-й номер посіву, українець в двох партіях переграв німецького спортсмена Ламберта Руланда. На перемогу в поєдинку 1/2 фіналу Орлов витратив трохи більше двох годин ігрового часу.

(4) Владислав Орлов – Ламберт Руланд – 6:3, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: orlovladyslav

На початку зустрічі Владислав здійснив вражаючий ривок, який дозволив йому повести в рахунку – 5:0. Втім, суперник не дозволив Орлову з першої спроби подати на перемогу в партії та скоротив відставання. На щастя, друга спроба подати на сет виявилась вдалою і український спортсмен вийшов вперед за партіями.

В другому сеті боротьба була вже куди більш напруженою. Орлов вів в рахунку 4:2, проте Руланд відігрався і навіть заробив сет-бол на прийомі за рахунку 5:4 на свою користь. Втім, Владислав витримав тиск у цей небезпечний момент і завершив сет, а разом із ним і увесь матч, навіть без тай-брейку.

В фіналі змагань в Австрії Владислав Орлов зіграє проти ще одного німецького тенісиста Макса Віскандта.

Цього сезону Владислав Орлов вже грав у фіналі турніру категорії ITF M25 в Скоп’є, проте не зумів взяти титул.