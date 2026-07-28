Син легенди світового тенісу виграв перший матч на рівні ATP. Крус Х’юїтт переграв Маркоса Гірона в першому колі турніру в Вашингтоні

17-річний австралійський тенісист Крус Х’юїтт успішно стартував в основній сітці змагань категорії ATP 500 у Вашингтоні, куди він пробився крізь сито кваліфікації. В матчі першого кола, який був дебютним для Круса на рівні ATP, син Ллейтона Х’юїтта в двох партіях переграв американця Маркоса Гірона (85-та ракетка світу). На першу перемогу в основних сітках турнірів ATP Крус Х’юїтт витратив годину із чвертю ігрового часу.

(Q) Крус Х’юїтт – (Q) Маркос Гірон – 6:3, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Крус Х’юїтт протягом матчу втримав всі свої подачі і по разу в кожному із сетів зумів відзначитися на прийомі. Цікаво, що куди більш досвідчений Гірон не зумів заробити жодного брейк-поінту.

В другому колі турніру у Вашингтоні Крус Х’юїтт зіграє проти переможця матчу Алекс Де Мінор – Стефанос Ціціпас.

Крус Х’юїтт вдруге в кар’єрі заявився на турнір рівня ATP-туру. На старті сезону він грав в кваліфікації змагань у Брісбені, але програв вже на старті польському спортсмену Камілу Майхжаку.

У Вашингтоні Х’юїтт-молодший пройшов в кваліфікації Душана Лайовича та Закері Швайду, проте, варто відзначити, що в обох випадках суперник Круса знімались по ходу протистоянь.

На Вімблдоні Крус Х’юїтт дістався до фіналу юніорських змагань серед хлопців. В ньому він поступився американцю Джордану Лі.