Визначено стартову суперницю Еліни Світоліної у Вашингтоні. Поліна Кудерметову впоралась з Крістіною Буксою

Колишня “нейтралка”, яка нині представляє Узбекистан Поліна Кудерметова пробивається в друге коло змагань категорії WTA 500 у Вашингтоні. На старті турніру Поліна в трьох сетах переграла іспанську тенісистку Крістіну Буксу (40-ва ракетка світу). Зустріч тривала трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

(Q) Поліна Кудерметова – Крістіна Букса – 5:7, 7:6(4), 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: p.kudermetova

Зустріч минула у максимально нерівній боротьбі. В стартовому сеті Кудерметова вела із брейком – 5:3, але не подала на партію і дозволила Буксі вдруге поспіль відзначитися на прийомі та забрати перший відрізок матчу.

А от в другій партії своєю перевагою не скористалась вже іспанська тенісистка. Маючи в активі виграний перший сет вона повела із брейком і в другій партії – 3:1. Але Кудерметова відігралась і дотягнула до тай-брейку.

На ньому представниця Узбекистану змогла перевести зустріч у вирішальний сет, а от в ньому боротьби вже не було – повноцінна баранка від Кудерметової для суперниці.

Крістіна Букса, таким чином, програла вже 7-й матч поспіль. Востаннє іспанська тенісистка перемагала ще на кортах Індіан-Веллса.

Поліна Кудерметова в другому раунді турніру у Вашингтоні зіграє проти української спортсменки Еліни Світоліної, яка отримала 2-й номер посіву.