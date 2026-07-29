Знову невдалий спільний виступ. Сестри Кіченок програли на старті парного турніру в Мемфісі

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок не змогли подолати стартовий раунд парного турніру категорії WTA 250 в американському Мемфісі. В першому ж колі Людмила та Надія поступились дуету із Тайваню – І-Сюань Чо / Ї Тсен Чо. Кіченок лишили за собою стартовий сет, але програли другу партію і в підсумку віддали суперницям перемогу на чемпіонському тай-брейці. Зустріч тривала майже 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

І-Сюань Чо / Ї Тсен Чо – Людмила Кіченок / Надія Кіченок – 4:6, 7:5, 10:6

Джерело фото: Instagram, користувач: nadiakichenok

В стартовому сеті обом парам знадобився певний час на те, аби налагодити гру. Тому партія і була сповнена брейків. Тричі вперед вирвались саме українські спортсменки, але Чо вдавалось ліквідувати відставання. І тільки після четвертого брейку Людмила і Надія захистили власну подачу і оформили перемогу в сеті.

В другій партії у сестер Кіченок було чимало шансів на те, аби знову піти у відрив, але у кількох геймах українські спортсменки не реалізовували брейк-поінти. В одному з випадків Людмила і Надія навіть упустили прихований матч-бол на прийомі.

А ось наприкінці партії складно стало вже самому українському дуету. В 10-му геймі Людмила і Надія відіграли сет-бол у суперниць, а ось у 12-му геймі повторити це досягнення не вийшло і тайванські спортсменки перевели зустріч на тай-брейк.

Його сестри Кіченок почали вкрай невдало і відпустили опоненток у серйозний відрив – 3:8. Людмила та Надія змогли трохи скоротити відставання, але не більше того.

Таким чином на турнірі в Мемфісі продовжує виступи тільки одна українська тенісистка. Попри поразку в стартовому колі одиночного турніру, Юлія Стародубцева разом із мексиканською спортсменкою Ренатою Сарасуа пробилась в 1/4 фіналу парних змагань.