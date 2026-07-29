Рівно рік без перемог. Вінус Вільямс поступилась на старті турніру у Вашингтоні і випаде з рейтингу WTA

Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс не змогла подолати стартовий раунд змагань категорії WTA 500 у Вашингтоні. В матчі першого кола Вільмяс-старша в двох партіях поступилась представниці Австрії Анастасії Потаповій (27-ма ракетка світу). Ця поразка стала для Вінус 12-ю поспіль в турі. Востаннє легендарна американська спортсменка вигравала рівно рік тому – на тих же змаганнях у Вашингтоні в 2025-му.

Анастасія Потапова – (WC) Вінус Вільямс – 6:3, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Ключовим в цьому матчі став провальний відрізок у виконанні Вінус Вільямс на стику двох партій. З рахунку 3:2 в першому сеті американська спортсменка тричі програла власну подачу і віддала Потаповій 7 геймів поспіль. Таким чином цифри на табло перетворились на 3:6, 0:3. Відіграти таке відставання Вінус вже не змогла.

Серія поразок Вінус Вільямс в офіційних матчах досягла позначки в 12 поєдинків. В них американська спортсменка виграла всього 5 сетів. Востаннє Вінус перемагала рівно рік тому, коли на старті турніру у Вашингтоні переграла свою молоду співвітчизницю Пейтон Стернс.

Таким чином Вінус втратить єдині очки у світовій класифікації і повністю випаде з офіційного рейтингу WTA.