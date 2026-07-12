Лінда Носкова: “Без неї я б тут точно не стояла”. Чеська тенісистка після перемоги на Вімблдоні віддала шану мамі

Чеська тенісистка Лінда Носкова, яка виграла дербі у Кароліни Мухової в фіналі Вімблдону – 2026 та взяла свій перший в кар’єрі трофей на Турнірах Великого Шолому, прокоментувала найбільший трофей в житті. Лінда віддала належне суперниці, яка змусила її серйозно понервувати. А також згадала маму, яка два роки тому пішла з життя після боротьби із раком.

Джерело фото: wimbledon.com

Лінда Носкова: “Це неймовірні відчуття. Сьогоднішній матч, як і весь турнір в цілому, потребував дуже багато сил. Як фізичних, так і моральних. Особливо, сьогоднішній матч. Завжди важко виграти останній розіграш. І ти, Каро, змусила мене з усіх сил боротися за титул. (Сміється – ред). Я тобі цього не пробачу.

Але, як ти і сказала, ми подруги. Я дуже рада, що зіграла свій перший фінал на Турнірах Великого Шолому саме проти тебе. Думаю, що ми увійшли в історію і чеські вболівальники можуть нами пишатися. Незалежно від результату цей десь успішний для нас обох.

Хочу привітати тебе і всю твою команду. Особливо тебе. Ти – неймовірна бійчиня. Ти відіграла неймовірні два тижні. Ти проводиш вражаючий сезон. Вітаю тебе.

Є ще одна людина, якій я хочу подякувати. Це – моя мама. Без неї я б точно тут не стояла. Дякую тобі. Взагалі, я, зазвичай, не плачу. Це для мене не характерно. Але ці два тижні вийшли просто неймовірними. Ці сльози – від печалі і радості. Піт і кров, які я вклала в цей шлях, вартували цього. Ці два тижні я не забуду ніколи.