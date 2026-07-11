Віталій Сачко успішно стартував в кваліфікації турніру в Гштаді

Український тенісист Віталій Сачко із впевненої перемоги починає виступи в кваліфікації змагань категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді. В першому раунді відбору Віталій, який отримав 5-й номер посіву на попередній стадії змагань, впевнено переграв представника Індії Манаса Дхамне (386-та ракетка світу). На перемогу в матчі Віталій Сачко витратив трохи менше години із чвертю ігрового часу.

(5) Віталій Сачко – Манас Дхамне – 6:4, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

На самому початку другого сету зустріч переривалась через дощ, проте ця пауза не збила Сачка із переможного ритму. Навіть навпаки, в другій партії український здобув іще більше впевнену перемогу.

У фіналі кваліфікації турніру в Гштаді Віталій Сачко зіграє проти представника Казахстану Тимофія Скатова.