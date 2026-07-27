Виграв дебютний титул на рівні ATP. Люка Ван Аш стає переможцем турніру в Ешторілі

Французький тенісист Люка Ван Аш стає тріумфатором змагань категорії ATP 250 в португальському місті Ешторіл. В титульному матчі турніру Люка в напруженому трисетовому протистоянні здолав представника Бельгії Александра Блокса (38-ма ракетка світу). На перемогу в першому у кар’єрі фіналі Ван Аш витратив майже дві з половиною години ігрового часу.

Люка Ван Аш – (4) Александр Блокс – 6:4, 4:6, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: estorilopen

Цікаво, що у вирішальному сеті зустрічі Ван Аш лідирував одразу із двома брейками – 3:0, проте не втримав перевагу і не подав на чемпіонство. Але третій брейк у виконанні французького тенісистка в цій партії, в цьому матчі та й на всьому турнірі виявився ключовим.

Люка Ван Аш зіграв у своєму дебютному фіналі на рівні ATP та виборов свій перший в кар’єрі трофей. У французького тенісиста в активі є 7 титулів на Челленджерах. Цікаво, що 3 з них Люка виграв у поточному сезоні, причому в фіналі змагань в Ліллі Ван Аш переграв саме Александра Блокса.