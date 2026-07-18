Переграла “нейтралку” і вийшла в перший за 2 роки фінал. Марія Саккарі пробивається в титульний матч домашнього турніру в Афінах

Грецька тенісистка Марія Саккарі продовжує успішні виступи на домашньому турнірі категорії WTA 250 в Афінах. В боротьбі за вихід в титульний матч змагань Марія впевнено здолала безпрапорну спортсменку Александру Корнєєву (90-та ракетка світу). На перемогу в півфіналі турніру Марія Саккарі витратила всього трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(4) Марія Саккарі – Александра Корнєєва – 6:1, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: athensopen

Марія Саккарі зіграє у фіналі турніру WTA вперше з березня 2024-го року. Тоді в титульному матчі змагань в Індіан-Веллсі грецька тенісистка розгромно поступилась представниці Польщі Ізі Свьонтек.

Загалом у Марії Саккарі жахлива статистика гри у фіналах. В 10-ти попередніх титульних матчах вона змогла оформити лише 2 трофеї – в Марокко в 2019-му році та в Гвадалахарі у 2023-му.

В фіналі домашнього турніру в Афінах Марія Саккарі зіграє із переможницею матчу Клара Таусон – Барбора Крейчикова.