Здобула вольову перемогу. Вероніка Подрез вийшла в фінал кваліфікації турніру в Празі

Українська тенісистка Вероніка Подрез успішно стартувала у відборі змагань категорії WTA 250 в Празі. На старті кваліфікації Вероніка здобула непросту перемогу над місцевою спортсменкою Терезою Крейчовою. Подрез програла стартовий сет, але змогла переломити хід матчу і в двох наступних сетах віддати суперниці лише 3 гейми. На перемогу в матчі Вероніка Подрез витратила біля 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(2) Вероніка Подрез – (WC) Тереза Крейчова – 3:6, 6:2, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

Варто зазначити, що в стартовому сеті за рахунку 3:2 на користь Вероніки матч було перервано через дощ. І після відновлення зустрічі Подрез не одразу змогла повернутися в гру. Українська тенісистка програла 4 гейми поспіль і віддала суперниці першу партію.

Втім, від початку другого сету Вероніка повністю прибрала гру під свій контроль і впевнено забрала дві партії, віддавши суперниці сумарно тільки 3 гейми.

В фіналі кваліфікації змагань в Празі Вероніка Подрез зіграє проти японської тенісистки Ріни Сайго.