Битва за перший в кар`єрі титульний матч мейджора. Марта Костюк – Лінда Носкова. Анонс півфінального матчу Вімблдону – 2026

Сьогодні Марта Костюк буде намагатися з другої спроби пробитися в перший у своїй кар`єрі титульний матч Турнірів Великого Шолому. На незвичному і, здавалося б, незручному для себе покритті. Але ж, ми вже відзначили, що Марта стала дійсно універсальною тенісисткою, якій під силу обігрувати топових суперниць на будь-яких кортах. Завдання суперниці Костюк по півфіналу – майже ідентичне – пробитися у перший фінал “мейджора”, от тільки зробити це Лінда Носкова може із першої ж спроби. Давайте оцінимо шанси суперниць у анонсі інтригуючого і максимально важливого для всіх українських вболівальників протистояння.

Джерело фото: wimbledon.com

Зазвичай, статистику особистих протистоянь ми наводимо в кінці анонсів матчів. Але сьогодні пропонуємо з неї почати, бо єдиний на сьогодні матч, які провели між собою Марта Костюк і Лінда Носкова, по-перше, дуже свіжий в пам`яті, а по-друге, максимально показовий. Отже, Марта і Лінда зіграли між собою в чвертьфіналі змагань в Мадриді. І зустріч ця залишила тільки приємні спогади.

Взагалі той турнір склався для Костюк дуже вдало і завершився першим в її кар`єрі титулом на змаганнях рівня WTA 1000. Давайте, поки, не проводити аналогій та не забігати у своїх мріях аж надто вперед. Але звернути увагу на це протистояння варто хоча б тому, що воно показало, як діяти проти Лінди. Чеська тенісистка в стартовій партії намагалась диктувати свою гру, використовувала багато, так би мовити, “домашніх заготовок”, але коли вони не спрацювали, коли Марта знайшла протидію, гра Носкової просто розвалилась і після тай-брейку в стартовій партії Костюк знищила суперницю в другій, відвісивши їй повноцінну баранку.

Так, сьогодні матч може скластися абсолютно по-іншому. По-перше, рівень напруги вищий – на кону місце в фіналі Турніру Великого Шолому. По-друге, інше покриття. І чого приховувати, під стиль гри Носкової воно підходить набагато краще. Але головним залишається висновок про те, що гру Лінди потрібно ламати – і тоді вона спокійно може посипатися.

Але ламати, скоріше за все, доведеться у трохи іншому стилі, аніж Марта це робила в чвертьфінальному протистоянні проти Ясміне Паоліні. Якщо італійській тенісистці ні в якому разі не можна було дозволяти затягувати гру у довгі розіграші, то у матчі проти Носкової, навпаки, потрібно не давати суперниці вигравати розіграші в один-два удари.

Якщо проти Паоліні Марті потрібно було зіграти першим номером, то сьогодні, можливо, варто буде потерпіти, попрацювати на задній лінії, відіграти від оборони. Тиснути на суперницю глибокими прийомами, намагатися не давати їй можливості атакувати зі зручних позицій. Тобто, відверто “пахати”.

Але зробити це можна буде тільки за однієї умови – якщо вдасться впоратися із подачею Лінди. Саме завдяки цьому компоненту Носкова є вкрай небезпечною суперницею на траві. Так, подача, інколи, працює зі збоями. Так, у Лінди трапляються відверті спади, коли катастрофічно не летить перший м`яч, а то і сипляться подвійні. Але якщо вона комфортно вводить м`яч у гру, обробляти такі удари – максимально складно.

Не дарма саме Лінда Носкова наразі є лідеркою туру за кількістю перемог на траві від початку 2025-го року. Та й, для чого зазирати в попередній сезон, якщо досягнення чеської спортсменки на цьому покритті цього року просто вражають – Носкова має в активі титул в Берліні. Так, після нього був невдалий турнір в Бад-Гомбурзі, де Лінда поступилась на самому старті. Але, загалом, Носкова зараз є однією з найбільш небезпечних суперниць саме на траві. Марта і її команда це розуміють. І, впевнені, вже придумали, як протистояти такій опонентці на корті.

І ще один нюанс. Зрозуміло, що головний “приз”, який стоїть на кону в цьому матчі – це вихід у фінал Вімблдону – 2026. Але є і рейтингова складова – переможець цього протистояння гарантує собі місце в топ-10, а точніше підніметься на 8-му сходинку. Для Марти Костюк це може стати особливою подією, адже в такому випадку вона обійде Еліну Світоліну та буде першою ракеткою України.