Вімблдон – 2026. Коли Марта Костюк зіграє свій півфінал? Розклад матчів на 9 липня

В 11-й ігровий день Вімблдонського Турніру на кортах Лондону вже буде розіграно перший трофей. Саме в четвер ми дізнаємось імена переможців трав’яного мейджора в міксті. Але, звісно, вся наша увага буде прикута до півфінальних матчів в жіночому одиночному розряді. Адже боротьбу за потрапляння у перший в кар’єрі фінал Турнірів Великого Шолому продовжує українська тенісистка Марта Костюк. А ще будемо стежити за юніорськими змаганнями серед дівчат, бо в чвертьфіналі цього турніру виступає ще одна українська спортсменка – Поліна Скляр

Wimbledon – 2026

11-й ігровий день

Розклад матчів на 9 липня

Centre Court

Кароліна Мухова – Коко Гофф – початок о 15:30

Марта Костюк – Лінда Носкова

Марк Полманс / Сторм Гантер – Марсело Аревало / Єлєна Остапенко

No.1 Court

Марсело Аревало / Мате Павіч – Кевін Кравіц / Тім Пюц – початок о 15:00

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Танасі Коккінакіс / Александар Ковачевіч

No.2 Court

Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – початок о 13:00

Інгрід Ніл / Джуліана Олмос – Сінью Дзян / Їфань Сюй

Court 7

Поліна Скляр – Марія Макарова – початок о 13:00

Початок всіх матчів вказаний за київським часом