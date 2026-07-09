Вімблдон – 2026. Коли Марта Костюк зіграє свій півфінал? Розклад матчів на 9 липня

В 11-й ігровий день Вімблдонського Турніру на кортах Лондону вже буде розіграно перший трофей. Саме в четвер ми дізнаємось імена переможців трав’яного мейджора в міксті. Але, звісно, вся наша увага буде прикута до півфінальних матчів в жіночому одиночному розряді. Адже боротьбу за потрапляння у перший в кар’єрі фінал Турнірів Великого Шолому продовжує українська тенісистка Марта Костюк. А ще будемо стежити за юніорськими змаганнями серед дівчат, бо в чвертьфіналі цього турніру виступає ще одна українська спортсменка – Поліна Скляр
Wimbledon – 2026
11-й ігровий день
Розклад матчів на 9 липня
Centre Court
Кароліна Мухова – Коко Гофф – початок о 15:30
Марта Костюк – Лінда Носкова
Марк Полманс / Сторм Гантер – Марсело Аревало / Єлєна Остапенко
No.1 Court
Марсело Аревало / Мате Павіч – Кевін Кравіц / Тім Пюц – початок о 15:00
Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Танасі Коккінакіс / Александар Ковачевіч
No.2 Court
Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – початок о 13:00
Інгрід Ніл / Джуліана Олмос – Сінью Дзян / Їфань Сюй
Court 7
Поліна Скляр – Марія Макарова – початок о 13:00
Початок всіх матчів вказаний за київським часом