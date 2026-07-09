Яннік Сіннер: “Якщо я хочу мати хоча б якісь шанси у півфіналі, обов’язково маю додавати”

Лідер поточного світового рейтингу і діючий чемпіон Вімблдону італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував свій майбутній півфінальний матч на трав’яному Турнірі Великого Шолому. Вже завтра Яннік боротиметься за вихід в титульний поєдинок лондонського мейджора із легендарним сербським спортсменом Новачком Джоковичем. Сіннер очікує непростого протистояння і вважає, що для досягнення позитивного результату йому обов’язково потрібно додавати у рівні гри.

Джерело фото: wimbledon.com

Яннік Сіннер: “Я знаю, що можу перемогти, якщо зіграю добре. Але я розумію, що можу і програти. Звісно, є тиск, але я сприймаю його абсолютно спокійно. Я радий, що маю можливість виходити на корт і робити все, що від мене залежить.

Якщо я хочу мати хоча б якісь шанси у півфіналі, то обов’язково маю додавати. Зараз я граю на пристойному рівні і прогресую кожного дня. В мене є непогана впевненість в тому, що я можу пройти далі. Не факт, що вийде, але я люблю грати в півфіналах, у вирішальних стадіях турнірів, я люблю ризикувати.