Топова перемога. Марта Костюк впевнено переграла Ясміне Паоліні і вийшла у півфінал Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк здобуває історичну для себе перемогу в чвертьфіналі Вімблдонського турніру. В двох партіях із серйозним запасом Марта здолала фіналістку трав’яного Турніру Великого Шолому 2024-го року італійську тенісистку Ясміне Паоліні. В кожному із сетів зустріч Марта по 2 рази відзначилась на прийомі. На перший в кар’єрі вихід у півфінал лондонського мейджора Марта Костюк витратила навіть менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

(12) Марта Костюк – (13) Ясміне Паоліні – 6:3, 6:2

Джерело фото: wimbledon.com

Можливо, це було навіть трохи незвично визнавати, але Марта Костюк до початку матчу дійсно могла вважатися фавориткою матчу. Повторюсь, фавориткою чвертьфіналу Турніру Великого Шолому на дуже специфічному покритті. В матчі проти спортсменки, яка лише два роки тому грала на цих кортах у фіналі. Та й загалом має в активі два титульні матчі на мейджорах. Здається, і нам, і самій Марті час звикати до такого статусу.

І єдині побоювання, які могли у нас виникати – чи впорається Костюк із такими завищеними очікуваннями? Чи зможе грати легко і невимушено? Чи не відчуватиме зайвий тиск? Чи не буде скутою ним на корті? Марта дала шикарну відповідь всім скептикам. Ні, проблем не виникне. Марта психологічно готова до статусу справжньої топ-тенісистки.

Зустріч почалась із мінімальної розвідки. В цей період обидві тенісистки брали свої подачі, але Марті це вдавалось робити значно легше. Не можна сказати, що у Паоліні були справжні проблеми, але рахунок “рівно” в її геймах фіксувався, а це вже певний тиск. А от із середини партії Костюк почала створювати суперниці справжні труднощі.

З рахунку 2:2 в кожному геймі на подачі Ясміне виникали брейк-поінти. В 5-му геймі Марта оформила брейк, що дозволило їй почуватися ще більш розкуто. В 7-му геймі подвоїти перевагу не вийшло, але все-одно Ясміне була змушена відіграватися з двох брейк-поінтів. В 9-му – Костюк таки добилась ще одного успіху на прийомі, який і дозволив українській тенісистці оформити перемогу в стартовій партії. І головне, що варто відзначити, в своїх геймах Марта діяла просто бездоганно і більше одного м’яча суперниці не віддавала.

В другій партії Костюк вдалось зберегти настільки ж фантастичний рівень гри. Знову – впевнена гра на власній подачі і тиск на прийомі, який доволі швидко вилився в брейк у виконанні української тенісистки. Одразу після нього трапився єдиний непростий гейм на подачі Марти, хоча навіть у ньому Паоліні до брейк-поінтів не дісталась, а обмежилась рахунком “рівно”.

Чим ближче було до завершення матчу, тим менше вірила в свій порятунок і сама Ясміне. Вона просто дійсно нічого не могла зробити із такою топовою Костюк. Ну а Марта, аби уникнути можливих зайвих нервів при подачі на перемогу, поставила крапку в протистоянні ще одним успішним геймом на прийомі.

Марта Костюк вперше в кар’єрі пробивається в півфінал Вімблдону. Марта Костюк на другому поспіль Турнірі Великого Шолому дістається до 1/2 фіналу. Марта Костюк спростовує всі побоювання щодо можливостей топових результатів на трав’яному покритті і доводить свій універсалізм. Здається, час робити наступний крок – як мінімум, замахнутися на перший титульний матч на “мейджорі”.

За вихід до фіналу Вімблдону Марта Костюк посперечається із дуже небезпечною чеською спортсменкою Ліндою Носковою, яка в своєму чвертьфіналі в двох партіях переграла представницю Бельгії Елізе Мертенс.