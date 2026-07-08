Чи буде тиснути статус фаворитки? Марта Костюк – Ясміне Паоліні. Анонс чвертьфіналу Вімблдону – 2026

Вже сьогодні на центральному корті Вімблдонського турніру Марта Костюк проведе свій перший в кар’єрі чвертьфінальний матч на трав’яному Турнірі Великого Шолому. Суперницею Марти стала досвідчена італійська спортсменка Ясміне Паоліні, яка була фіналісткою лондонського мейджора всього 2 роки тому. Але при цьому, поточний сезон для Ясміне складається точно не найкращим чином і тому саме Марті приписують статус фаворитки матчу. Чи впорається із ним Костюк? Давайте розбиратися.

Джерело фото: wimbledon.com, автор: AELTC/Tony O Brien

Почати анонс матчу хочеться із турнірного шляху спортсменок на Вімблдоні, а може, й протягом всього трав’яного сезону. У випадку із Мартою ці два моменти збігаються, оскільки мейджор – це єдиний турнір, який українська тенісистка вирішила провести на цьому спецефічному покритті. Певно, не варто говорити, що команда Костюк прийняла рішення пожертвувати трав’яним сезоном для того, аби відновитися після грунту, але доля правди в цьому є – відпочинок Марті був дійсно необхідний.

І навіть із повною відсутністю підготовки до Вімблдону, Костюк показала найкращий результат в кар’єрі на трав’яному мейджорі. І можна цілком обгрунтовано сподіватися на його покращення. Українська тенісистка дійсно стала ментально топовою спортсменкою (в технічному плані вона вже давно саме такою і була). Ну а зараз Марту ще й можна назвати універсальною тенісисткою, яка може грати на будь-якому покритті.

Щодо шляху Марти на Вімблдоні, то він виявився, об’єктивно, набагато важчим, ніж у Паоліні. Так, починала Костюк із розгрому Подороски, яка тільки повертається в тур. Ну а далі були дуже складні поєдинки проти Блінкової і Наварро, в яких Марта продемонструвала ту саму ментальну стійкість. Матч четвертого кола проти дуже небезпечної Ешлін Крюгер взагалі можна заносити до переліку найкращих поєдинків Марти в сезоні – українська тенісистка дуже грамотно розібрала суперницю, нівелювала її небезпечні сторони і здобула перемогу в двох партіях.

Ясміне на траві зіграла аж на один матч більше – італійська спортсменка програла вже на старті турніру в Істборні Татьяні Марії. А Вімблдон Паоліні починала з баранки. З отриманої баранки, хочеться уточнити. В першому сеті стартового кола проти американської кваліфаєрки Робін Монтгомері Ясміне отримала – 0:6. Правда, як ви розумієте, лишила за собою дві наступні партії і здобула вольову перемогу. Далі у італійської тенісистки були матчі проти Вікторії Голубіч, Марії Саккарі та Александри Еали.

От ніби суперниці непрості і серйозні, але та сама Еала була просто вичавлена психологічно після сенсаційної перемоги над Ігою Свьонтек, Саккарі і так стрибнула вище голови у своїх нинішніх кондиціях, а Голубіч, при всій повазі, Паоліні має обігрувати. Як бачимо, ані Марта, ані Ясміне не грали проти дійсно топових суперниць. Але сітка у Костюк, здається, було точно складнішою.

Але, навряд Марта витратила більше сил та енергії на вихід в 1/4 фіналу. І головним фактором, як на мене, може стати навіть не фізична підготовка, а ментальна легкість. Судячи по всьому, на Костюк абсолютно не тисне результат – вона грає у своє задоволення і вже багато разів повторює: “Я взагалі не розраховувала пройти так далеко на Вімблдоні”. Якщо цю легкість вдасться зберегти, якщо Марта не накрутить себе і не почне тиснути: “маєш реальний шанс на півфінал/фінал/титул”, як це вже було на Ролан Гаррос перед матчем із Андрєєвою, все має скластися.

В історії особистих протистоянь Паоліні попереду – 2:1. Марта виграла перший матч між цими спортсменками в Цинциннаті у 2022-му році, ну а Паоліні взяла реванш на цьому ж турнірі в 23-му році, а до того ще й перемогу в Клуж-Напоці оформила. Чи варто серйозно брати до уваги результати матчів, які відбувались три і більше років тому? Навряд.

Сьогодні все буде починатися з чистого аркушу паперу. Так, Паолні вже грала на Вімблдоні в фіналі. Але тоді вона була у геть іншій формі і мала за плечима фінал Ролан Гарросу місяцем раніше. Зараз Ясміне підходить до чвертьфінального поєдинку у геть іншому стані. І, якщо чесно, здєаться, що для такої форми італійської спортсменки навіть 1/4 фіналу – це вже успіх.