Новак Джокович вижив у п’ятисетовому протистоянні з Феліксом Оже-Альяссімом та вийшов на Янніка Сіннера в півфіналі Вімблдону

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович стає півфіналістом Вімблдону – 2026. В надзвичайно складному чвертьфінальному протистоянні Новак на чемпіонському тай-брейці вирішального п’ятого сету здолав представника Канади Фелікса Оже-Альяссіма (4-та ракетка світу). На драматичну перемогу Новак Джокович витратив біля п’яти з чвертю годин ігрового часу. (7) Новак Джокович – (3) Фелікс Оже-Альяссім – 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10:4) Джерело фото: wimbledon.com Огляд матчу очікуйте трохи згодом…