Новак Джокович вижив у п’ятисетовому протистоянні з Феліксом Оже-Альяссімом та вийшов на Янніка Сіннера в півфіналі Вімблдону

Новак Джокович

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович стає півфіналістом Вімблдону – 2026. В надзвичайно складному чвертьфінальному протистоянні Новак на чемпіонському тай-брейці вирішального п’ятого сету здолав представника Канади Фелікса Оже-Альяссіма (4-та ракетка світу). На драматичну перемогу Новак Джокович витратив біля п’яти з чвертю годин ігрового часу.

(7) Новак Джокович – (3) Фелікс Оже-Альяссім – 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10:4)

Джерело фото: wimbledon.com

Огляд матчу очікуйте трохи згодом…

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