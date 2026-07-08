Вімблдон – 2026. Коли Марта Костюк зіграє історичний чвертьфінал? Розклад матчів на 8 липня

У середу на кортах Вімблдону визначаться всі півфіналісти чоловічого та жіночого одиночного турнірів. Кожен матч, запланований на цей ігровий день, точно заслуговує на увагу, бо на вирішальних стадіях мейджорів по-іншому бути просто не може. Але, звісно, просто не маємо права пропустити протистояння Марти Костюк та Ясміне Паоліні. До того ж, сьогодні свій матч на юніорському турнірі проведе ще одна українська тенісистка – Поліна Скляр.

Wimbledon – 2026

10-й ігровий день

Розклад матчів на 8 липня

Centre Court

Марта Костюк – Ясміне Паоліні – початок о 15:30

Флавіо Коболлі – Артур Фері

No.1 Court

Лінда Носова – Елізе Мертенс – початок о 15:00

Тейлор Фріц – Александр Звєрєв

No.2 Court

Марсело Аревало / Мате Павіч – Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул – початок о 15:00

Катаржина Пітер / Анна Шишкова – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані

No.3 Court

Кевін Кравіц / Тім Пюц – Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль – початок о 15:00

Еллен Перес / Демі Схурс – Сюко Аояма / Ень Шуо Лян

Court 8

Поліна Скляр – Мая Ілінка Бурческу – початок орієнтовно о 16:00

Початок всіх матчів вказаний за київським часом. Протистояння за участі українських тенісисток виділені жирним шрифтом.