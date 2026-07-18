Олександр Овчаренко виграє українське дербі і виходить у фінал 15-тисячника в Румунії

На змаганнях категорії ITF M15 в румунському місті Слобозія відбулось українське дербі на стадії 1/2 фіналу. В боротьбі за вихід в титульний матч змагань зійшлись Олександр Овчаренко та Семен Агінський. Розгромну перемогу в протистоянні здобув куди більш досвідчений Овчаренко, який отримав на турнірі 3-й номер посіву. За весь матч Олександр віддав супернику лише 3 гейми. На перемогу в матчі Олександр Овчаренко витратив 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

(3) Олександр Овчаренко – Семен Агінський – 6:2, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: sashaovcharenko2001

В фіналі турніру в Слобозії Олександр Овчаренко зіграє проти румунського спортсмена Раду Давіда Туркану.

В титульному матчі змагань в Румунії Олександр Овчаренко боротиметься за свій перший трофей ITF з 2024-го року.