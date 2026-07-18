Чи буде перший фінал WTA? Олександра Олійникова – Маяр Шериф. Анонс півфіналу змагань в Яссах

Сьогодні українська тенісистка Олександра Олійникова проведе свій другий в кар’єрі півфінальний матч на змаганнях категорії WTA. Вдруге це станеться на турнірі, який відбувається в Румунії. Але якщо в першому півфіналі на початку поточного сезону в Клуж-Напоці Олександра точно не була фавориткою, бо зустрічалась із лідеркою посіву британською тенісисткою Еммою Радукану (і, до речі, дала першій ракетці змагань справжній бій), то в Яссах шанси на перший в кар’єрі фінал у Олійникової значно вищі.

Так, суперниця – вкрай непроста. Маяр Шериф кілька років тому впритул наближалась до топ-30 світового рейтингу і має в активі три фінали на рівні WTA-туру. В одному з них, а саме на змаганнях в Пармі у 2022-му році Маяр навіть титул оофрмила, перегравши в фіналі грецьку спортсменку Марію Саккарі, яка на той момент була 7-ю ракеткою світу.

А ще у Шериф в активі аж 15 фіналів на турнірах WTA Challenger, в яких вона здобула 10 трофеїв. За цим показником єгипетська тенісистка – одноосібна рекордсменка. Більше титулів WTA 125k немає у жодної спортсменки у світі і перевершити досягнення Маяр в найближчій перспективі навряд у когось вийде. Набйлижчі переслідувачки – Вікторія Голубіч та Аліша Паркс мають лише по 5 титулів. Тобто, в два рази менше!

Але при цьому в фіналі одного з Челленджерів ще збільшити кількість трофеїв Маяр Шериф завадила саме Олійникова. Олександра здобула дуже важку перемогу наприкінці минулого сезону в титульному матчі змагань в Аргентині. Це був саме той успішний період в сезоні, який дозволив українській спортсменці здійснити справжній ривок в рейтингу.

Та зустріч в фіналі Челленджера була другою в історії особистих протистоянь між Олійникової та Шериф. Вперше спортсменки зустрічались на старті Челленджера в швейцарському Монтре. В тому матчі перемогу здобула також саме українська спортсменка. Втретє Олександра обіграла Маяр на турнірі в Клуж-Напоці і той матч вийшов справжнім трилером на три сети.

Так, Олійникова попереду в історії особистих протистоянь – 3:0. Але відносно легкою була, хіба що, перша перемога над Шериф в Швейцарії. Всі інші матчі перетворювались на серйозні та виснажливі баталії. Говорити, у кого на сьогодні лишилось більше сил на боротьбу, певно, не доводиться. Шлях в Яссах і у Олійникової, і у Шериф був багато в чому схожим.

Обидві спортсменки достатньо впевнено подолали стартові раунди турніру і серйозно помучились у чвертьфіналах. Олійникова впоралась із Кларою Бюрель в двох надзвичайно складних партіях, а от Шериф для перемоги над Путінцевою знадобилось три сети. Як не крути, а це хоч і невеличкий, але плюс на користь української спортсменки.

Вихід у півфінал турніру в Яссах гарантував Олександрі Олійниковій місце в топ-50 світового рейтингу. Наступного понеділка українська тенісистка вже точно підніметься на найвищу в кар’єрі 45-ту сходинку. Перемога в сьогоднішньому матчі, до речі, ніяк позицію Олександри в рейтингу не змінить, а ось титул може дозволити Олійниковій навіть увірватися в топ-40.

Але, давайте про можливий трофей будемо говорити тоді, коли для цього будуть підстави. А поки – максимально непростий півфінал. Олександра Олійникова – Маяр Шериф. Сьогодні о 17:00 на турнірі в Яссах. Вболіваємо і підтримуємо українську тенісистку.