Перемога на двох тай-брейках. Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі в Яссах

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно долає стадію першого кола змагань категорії WTA 250 в румунських Яссах. На старті турніру Олександра, яка отримала 3-й номер посіву, переграла лакі-лузерку представницю Туреччини Іпек Оз (424-та ракетка світу). В обох партіях Олійникова здобула перемогу на тай-брейках. На стартову перемогу в Яссах Олександра Олійникова витратила дві з половиною години ігрового часу.

(3) Олександра Олійникова – (LL) Іпек Оз – 7:6(1), 7:6(5)

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

В стартовому сеті Олійникова двічі поступалась із брейком, причому програвала свої подачі Олександра у важливі моменти сету. Так, Іпек почала зустріч із виграного на прийомі гейму, але українська спортсменка відігралась моментально.

Наступний раз Оз вирвалась вперед вже ближче до завершення партії і одразу після брейку отримала можливість подавати на сет. Але Олійникова і цього разу ліквідувала відставання вже в наступному геймі. Ну а тай-брейк першого сету Олександра провела ідеально – віддала суперниці всього 1 гейм.

В другому сеті перевагу із брейком не втримала вже сама Олійникова. Але найважчі моменти чекали українську тенісистку наприкінці партії. В кожному з двох останніх геймів на власній подачі Олександра рятувалась з двох сет-болів у суперниці.

В підсумку Олександра дотягнула до другого в матчі тай-брейку і тепер вже у доволі рівній та напруженій боротьбі оформила перемогу в матчі.

В другому колі змагань в Яссах Олександра Олійникова зіграє проти “нейтральної” кваліфаєру Єлєни Пріданкіної.