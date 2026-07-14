Поступилась екс-другій ракетці світу. Ангеліна Калініна програє Паулі Бадосі на старті турніру в Яссах

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка на змаганнях категорії WTA 250 в румунських Яссах була посіяна під 4-м номером посіву, не змогла подолати навіть стартовий раунд турніру. В матчі першого кола Калініна в двох партіях поступилась екс-другій ракетці світу іспанській спортсменці Паулі Бадосі (115-та сходинка поточного світового рейтингу). Матч тривав півтори години ігрового часу.

Паула Бадоса – (4) Ангеліна Калініна – 6:3, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

В стартовому сеті протистояння Калініна двічі рятувалась із брейку у виконанні суперниці, але наприкінці партії ще раз програла власну подачу і віддала Бадосі увесь сет.

Ну а в другій партії матчу боротьби вже майже не було. Ангеліна тричі програла власну подачу і не змогла жодного разу відзначитися на прийомі.

В другому раунді змагань в Яссах Паула Бадоса зіграє проти “нейтральної” кваліфаєрки Алевтіни Ібрагімової.

Нагадаємо, що минулого тижня Паула Бадоса виграла змагання категорії WTA Challenger в Бостаді.