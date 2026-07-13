Програла 11 геймів поспіль. Єлизавета Котляр розгромно поступилась на старті Челленджера в Римі

Українська тенісистка Єлизавета Котляр, яка успішно подолала кваліфікацію змагань категорії WTA Challenger в Римі, розгромно поступається на старті основної сітки турніру. В першому колі Єлизавета програла місцевій спортсменці Федеріці Ургезі (287-ма ракетка світу). За весь матч, який тривав навіть менше години із чвертю ігрового часу, Котляр виграла всього 3 гейми.

Федеріка Ургезі – (Q) Єлизавета Котляр – 6:3, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: yelyzaveta.kotliar

Котляр почала поєдинок із програної під нуль власної подачі, проте швидко не тільки відігралась, але і сама повела з брейком – 3:1.

Але з цього рахунку українська тенісистка більше не змогла виграти жодного гейму в матчі. Єлизавета віддала суперниці 11 геймів поспіль і завершила боротьбу на турнірі.