“Хотів попрощатися з тенісом вдома”. Роберто Баутіста-Агут оголосив про завершення кар’єри

Іспанський тенісист Роберто Баутіста-Агут попрощався із професійним спортом. Роберто, який свого часу підіймався на 9-ту сходинку у світовому рейтингу, оголосив про завершення кар’єри після поразки у півфіналі виставкового турніру Кубок Короля в Іспанії. Баутіста-Агут зазначив, що хотів провести свій останній поєдинок саме на Батьківщині..

Джерело фото: Instagram, користувач: robertobautistaagut

Роберто Баутіста-Агут: “Кубок Короля став останнім турніром в моїй професійній кар’єрі. Мені хотілось попрощатися з тенісом саме в Іспанії. І цей легендарний турнір став ідеальним місцем для цього. Дякую всім, хто був поряд зі мною протягом всього шляху. Дякую тенісу за все, що він мені дав.

На Кубку Короля – 2026 Роберто Баутіста-Агут поступився у півфіналі Даніелю Меріді Агілару. Трофей, в підсумку, виграв ще один іспанський тенісист Пабло Карреньо-Буста.

Роберто Баутіста-Агут за кар’єру виграв 12 трофеїв на рівні ATP-туру. Найбільшим трофеєм для іспанця став титул на змаганнях ATP 500 в Дубаї. Також Роберто грав у фіналі Мастерса в Шанхаї, півфіналі Ролан Гаррос та чвертьфіналі Australian Open. Розом зі збірною Іспанії Баутіста-Агут перемагав у Кубку Девіса.

Найкращою позицією Роберто Баутісти-Агута в світовому рейтингу була 9-та сходинка, на яку він піднявся наприкінці 2019-го року.