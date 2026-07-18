Переграв лідера посіву. Олексій Крутих виходить в фінал 15-тисячника в Німеччині

Український тенісист Олексій Крутих стає фіналістом змагань категорії ITF M15 в німецькому місті Услар. На стадії 1/2 фіналу Олексій в двох партіях переграв лідера посіву представника Польщі Томаша Беркєту (552-га ракетка світу). На вихід у титульний матч змагань Крутих витратив 1 годину і 5 хвилин ігрового часу.

(3) Олексій Крутих – (1) Томаш Беркєта – 6:4, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: alexeykrutykh

Перемогу в стартовому сеті Крутих здобув завдяки єдиному брейку, який український тенісист оформив у ключовому 10-му геймі. Причому, взяти подачу суперника Олексій вдалось під нуль.

В другій партії зустрічі Крутих володів вже куди більш солідною ігровою перевагою. З рахунку 1:1 в цій партії Олексій зробив 2 брейки і виграв 5 геймів поспіль.

В фіналі змагань в Усларі Олексій Крутих зіграє проти переможця німецького дербі Адріан Ецбах – Вінсент Маріско.