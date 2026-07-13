Рейтинг ATP. Відрив Янніка Сіннера, другий рядок для Александра Звєрєва, прорив Артура Фері

В понеділок ATP оновив світовий чоловічий рейтинг. За підсумками Вімблдону – 2026 в ньому відбулись доволі серйозні зміни. Наприклад, Александр Звєрєв зумів обійти в класифікації Карлоса Алькараса і піднятися на другу сходинку. Але найбільший прогрес в рейтингу показали автори головних сенсацій на трав’яному мейджорі. Ян-Леннар Штруфф, який дістався до чвертьфіналу, піднявся на 33 позиції, а сенсаційний півфіналіст Артур Фері додав одразу 78 рядків і став 38-ю ракеткою світу.
Відзначити хочеться й інші зміни в топ-10 світового рейтингу. Окрім Карлоса Алькараса, який не виступав на Вімблдоні, суттєвих втрат в очках зазнали два американські тенісисти. Бен Шелтон опустився на 6-ту позицію, а Тейлор Фріц втратив 3 рядки і наразі замикає десятку найкращих тенісистів світу.
Цікаві зміни відбулись у польських тенісистів. Каміл Майхжак втратив 21 рядок і став 66-м номером світового рейтингу, а Хуберт Хуркач, навпаки, серйозно додав. Хуберт піднявся на 28 сходинок і опинився на 68-му місці в рейтингу.
Рейтинг ATP на 13 липня
- Яннік Сіннер – 13450
- Александр Звєрєв – 8480
- Карлос Алькарас – 8160
- Фелікс Оже-Альяссім – 4740
- Алекс Де Мінор – 4110
- Бен Шелтон – 3770
- Новак Джокович – 3760
- Даніїл Медвєдєв – 3670
- Флавіо Коболлі – 3460
- Тейлор Фріц – 3365
Що стосується українських тенісистів, то найкращим в рейтингу ATP лишається Віталій Сачко, який займає 195-ту сходинку в класифікації. Непоганий прогрес протягом тижня показали одразу 2 українські спортсмени. Владислав Орлов додав 50 позицій, а Олексій Крутих – одразу 72. Втім, ці тенісисти все-одно лишаються за межами топ-400 світового рейтингу
Українці в рейтингу ATP
195. Віталій Сачко – 284
398. Георгій Кравченко – 125
415. Вадим Урсу – 115
443. Владислав Орлов – 105
480. В’ячеслав Бєлінський – 93
483. Ерік Ваншельбойм – 92
559. Олексій Крутих – 72
630. Олександр Овчаренко – 58
640. Нікіта Маштаков – 56
672. Юрій Джавакян – 52