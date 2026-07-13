Рейтинг ATP. Відрив Янніка Сіннера, другий рядок для Александра Звєрєва, прорив Артура Фері

В понеділок ATP оновив світовий чоловічий рейтинг. За підсумками Вімблдону – 2026 в ньому відбулись доволі серйозні зміни. Наприклад, Александр Звєрєв зумів обійти в класифікації Карлоса Алькараса і піднятися на другу сходинку. Але найбільший прогрес в рейтингу показали автори головних сенсацій на трав’яному мейджорі. Ян-Леннар Штруфф, який дістався до чвертьфіналу, піднявся на 33 позиції, а сенсаційний півфіналіст Артур Фері додав одразу 78 рядків і став 38-ю ракеткою світу.

Відзначити хочеться й інші зміни в топ-10 світового рейтингу. Окрім Карлоса Алькараса, який не виступав на Вімблдоні, суттєвих втрат в очках зазнали два американські тенісисти. Бен Шелтон опустився на 6-ту позицію, а Тейлор Фріц втратив 3 рядки і наразі замикає десятку найкращих тенісистів світу.

Цікаві зміни відбулись у польських тенісистів. Каміл Майхжак втратив 21 рядок і став 66-м номером світового рейтингу, а Хуберт Хуркач, навпаки, серйозно додав. Хуберт піднявся на 28 сходинок і опинився на 68-му місці в рейтингу.

Рейтинг ATP на 13 липня

Яннік Сіннер – 13450 Александр Звєрєв – 8480 Карлос Алькарас – 8160 Фелікс Оже-Альяссім – 4740 Алекс Де Мінор – 4110 Бен Шелтон – 3770 Новак Джокович – 3760 Даніїл Медвєдєв – 3670 Флавіо Коболлі – 3460 Тейлор Фріц – 3365

Що стосується українських тенісистів, то найкращим в рейтингу ATP лишається Віталій Сачко, який займає 195-ту сходинку в класифікації. Непоганий прогрес протягом тижня показали одразу 2 українські спортсмени. Владислав Орлов додав 50 позицій, а Олексій Крутих – одразу 72. Втім, ці тенісисти все-одно лишаються за межами топ-400 світового рейтингу

Українці в рейтингу ATP

195. Віталій Сачко – 284

398. Георгій Кравченко – 125

415. Вадим Урсу – 115

443. Владислав Орлов – 105

480. В’ячеслав Бєлінський – 93

483. Ерік Ваншельбойм – 92

559. Олексій Крутих – 72

630. Олександр Овчаренко – 58

640. Нікіта Маштаков – 56

672. Юрій Джавакян – 52