Рейтинг WTA. Еліна Світоліна майже вилетіла з топ-10, Марта Костюк майже увірвалась в десятку

Традиційно у понеділок WTA оновлює світовий рейтинг, у який, цього разу, внесено зміни за підсумками Вімблдону – 2026. На найвищу позицію в кар’єрі завдяки виходу у півфінал трав’яного мейджора зуміла піднятися Марта Костюк, якій зовсім трохи не вистачило для того, аби дебютувати в топ-10. Еліна Світоліна, попри ранню поразку в Лондоні, змогла втриматися в десятці. Ну і окремо хочеться відзначити прогрес Дарії Снігур та Анастасії Соболєвої, які піднялись на рекордні для себе позиції.
В топ-10 світового рейтингу відбулось чимало цікавих змін. Серйозно покращили свої позиції чеські спортсменки, які грали у фіналі Вімблдону. Фіналістка турніру Кароліна Мухова стала 6-ю ракеткою світу, а от переможниця Турніру Великого Шолому Лінда Носкова піднялась на 7-му сходинку.
Натомість польська тенісистка Іга Свьонтек, яка не змогла захистити минулорічний титул в Лондоні, опустилась на 8-му сходинку, втративши одразу 5 позицій. Так само втратила і минулорічна фіналістка Аманда Анісімова, яка тепер є 9-ю ракеткою світу.
Рейтинг WTA, 13 липня
- Аріна Сабаленко – 8550
- Єлєна Рибакіна – 8143
- Джессіка Пегула – 6301
- Коко Гофф – 5649
- Мірра Андрєєва – 5293
- Кароліна Мухова – 5168
- Лінда Носкова – 5119
- Іга Свьонтек – 4539
- Аманда Анісімова – 4353
- Еліна Світоліна – 4351
Окремо поговоримо про успіхи українських тенісисток. Еліна Світоліна змогла втримати місце в топ-10 світового рейтингу, але опинилась на межі вильоту із десятки. Впритул до неї наблизилась Марта Костюк, яка під час американської серії штурмуватиме топ-10.
Серйозний прогрес в турі показала Дарія Снігур, але найбільше сходинок додала Анастасія Соболєва, яка за останні 3 тижні виграла два 50-тисячника і зіграла в фіналі 100-тисячника.
Українки в рейтингу WTA
10. Еліна Світоліна – 4351
11. Марта Костюк – 3926
52. Олександра Олійникова – 1049
56. Дарія Снігур – 1038
59. Ангеліна Калініна – 1018
61. Юлія Стародубцева – 1017
74. Даяна Ястремська – 935
136. Вероніка Подрез – 553
191. Анастасія Соболєва – 399
255. Катаріна Завацька – 283
451. Єлизавета Котляр – 129
546. Дарія Єсипчук – 96