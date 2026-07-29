Драматично програла екс-третій ракетці світу. Юлія Стародубцева поступилась Слоан Стівенс на старті турніру в Мемфісі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла подолати навіть стартовий раунд змагань категорії WTA 250 в американському Мемфісі. В матчі першого кола Юлія в трьох сетах програла представниці США екс-третій ракетці світу Слоан Стівенс (307-й номер поточного світового рейтингу). Стародубцева врятувалась із матч-болу на подачі суперниці в другому сеті, але поступилась у вирішальній партії матчу. Зустріч тривала 3 години і майже 10 хвилин ігрового часу.

(WC) Слоан Стівенс – (8) Юлія Стародубцева – 6:4, 5:7, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Початок зустрічі, відверто кажучи, склався для Юлії далеко не найкращим чином. Українська тенісистка двічі поспіль програла власну подачу і відпустила суперницю у серйозний відрив – 1:4.

Проте, і Стівенс поки похвалитися стабільністю не може. Слоан дозволила Стародубцевої відіграти це відставання і дуже швидко рахунок знову став рівним – 4:4. Правда, наприкінці партії Юлія ще раз програла власний гейм і американська спортсменка після брейку впевнено подала на перший сет.

Стародубцева спробувала перехопити ініціативу на початку другої партії і навіть повела із брейком, але Стівенс моментально відігралась. Кілька наступних геймів спортсменки втримували, відіграючи по кілька брейк-поінтів, але, здавалося б, ключовий успіх на прийомі вдався саме Слоан.

Стівенс оформила брейк у 9-му геймі, а в 10-му вийшла подавати на перемогу і заробила матч-бол. Та саме в цей момент розпочався справжній камбек Стародубцевої в цьому сеті. Юлія відіграла матч-поінт, оформила зворотній брейк, а потім навіть не дала Стівенс дотягнути до тай-брейку. Українська тенісистка ще раз взяла подачу Слоан і перевела матч у вирішальний сет.

Але в ньому Стівенс знову стала диктувати свої умови. Американській спортсменці вдався ще один ривок із двома брейками – 4:0 на її користь. І цього разу Слоан втримала перевагу не дозволивши Юлії навіть скоротити відставання.

В другому раунді змагань в Мемфісі Слоан Стівенс зіграє проти представниці Чехії Дарії Відманової. Ну а для Юлії Стародубцевої слабко втіхою може стати той факт, що саме Слоан Стівенс вона напередодні вибила із боротьби в парному розряді.