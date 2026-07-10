Вімблдон – 2026. Александр Звєрєв проти головної сенсації турніру, супербитва Янніка Сіннера та Новака Джоковича. Розклад матчів на 10 липня

У п’ятницю на кортах Вімблдону відбудуться півфінальні поєдинки в жіночому парному та чоловічому одиночному розрядах. Звісно, більшість уваги буде прикута до протистояння із просто фантастичною вивіскою – Яннік Сіннер проти Новака Джоковича. Перший номер світового рейтингу і діючий чемпіон турніру проти легендарного спортсмена. Ми обов’язково будемо стежити за цим протистоянням, але звернемо увагу і на матч юної української спортсменки Поліни Скляр, яка проведе свій чвертьфінальний матч на юніорському турнірі серед дівчат.

Wimbledon – 2026

12-й ігровий день

Розклад матчів на 10 липня

Centre Court

Артур Фері – Александр Звєрєв – початок о 15:30

Яннік Сіннер – Новак Джокович

No.1 Court

Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані – початок о 15:00

Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – Сінью Дзян / Їфань Сюй – початок орієнтовно о 18:00

Court 12

Поліна Скляр – Анна Пушкарьова – початок орієнтовно о 14:30

Початок всіх матчів вказаний за київським часом