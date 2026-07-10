Вімблдон – 2026. Александр Звєрєв проти головної сенсації турніру, супербитва Янніка Сіннера та Новака Джоковича. Розклад матчів на 10 липня

Wimbledon - 2026

У п’ятницю на кортах Вімблдону відбудуться півфінальні поєдинки в жіночому парному та чоловічому одиночному розрядах. Звісно, більшість уваги буде прикута до протистояння із просто фантастичною вивіскою – Яннік Сіннер проти Новака Джоковича. Перший номер світового рейтингу і діючий чемпіон турніру проти легендарного спортсмена. Ми обов’язково будемо стежити за цим протистоянням, але звернемо увагу і на матч юної української спортсменки Поліни Скляр, яка проведе свій чвертьфінальний матч на юніорському турнірі серед дівчат.

Wimbledon – 2026
12-й ігровий день
Розклад матчів на 10 липня

Centre Court
Артур Фері – Александр Звєрєв – початок о 15:30
Яннік Сіннер – Новак Джокович

No.1 Court
Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані – початок о 15:00
Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – Сінью Дзян / Їфань Сюй – початок орієнтовно о 18:00

Court 12
Поліна Скляр – Анна Пушкарьова – початок орієнтовно о 14:30

Початок всіх матчів вказаний за київським часом

Інші новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *