Чеське дербі в фіналі трав’яного мейджора. Кароліна Мухова – Лінда Носкова. Анонс титульного матчу Вімблдону

Вже сьогодні ми дізнаємось ім’я переможниці Вімблдонського турніру 2026-го року. Зараз можна сказати, що нею стане чеська тенісистка. Причому, втретє за останні чотири сезони. А от хто саме – Кароліна Мухова чи Лінда Носкова? Із відповіддю на це питання доведеться почекати завершення титульної зустрічі, яка обіцяє бути дуже цікавою та інтригуючою не тільки для чеських прихильників тенісу, а й для нейтральних вболівальників.

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Взагалі чеський жіночий теніс переживає справжній бум, особливо на траві. За останні 4 роки третя чеська спортсменка підніме над головою трофей переможниці Вімблдону, причому, кожного разу переможницею мейджора ставала інша тенісистка. Маркета Вондроушова у 2023-му, Барбора Крейчикова в 2024-му, а тепер Мухова або Носкова.

А якщо згадати останні 6 фіналів, то 4 з них пройшли за участі чеських спортсменок. Адже в 2021-му в титульному матчі змагань грала Кароліна Плішкова. Вона ж двічі перемагала на Вімблдоні в 2011-му та 2014-му роках. А ще є успіхи Яни Новотни в 90-х та навіть два фінали Хани Мандлікової у 80-х. Тому в чеському тенісі є тягла традиція, але в останні роки, звісно ж, трапився справжній ривок.

Для переможниці чеського дербі в фіналі Вімблдону титул стане першим в кар’єрі на мейджорах. І якщо Носоква до старту поточного мейджора на Турніра Великого Шолому далі чвертьфіналу ніколи не діставалась, то Кароліна навіть грала в титульному матчі. В фіналі Ролан Гаррос – 2023 Мухова нав’язала справжню боротьбу польській спортсменці Ізі Свьонтек і була максимально близькою до титулу.

У Кароліни, до речі, із фіналами протягом кар’єри все складається далеко не найкращим чином. Наразі у чеської спортсменки 9 титульних матчів і всього 3 титули. При цьому, 2 вона додала вже протягом поточного сезону, коли виграла перший великий трофей в катарській Досі, а вже на траві додала титул в Бад-Гомбурзі. А до поточного сезону ситуація із головними матчами у Кароліни була просто жахлива – до фіналів вона діставалась стабільно, а от зробити останній крок просто не вдавалось.

У Носкової до старту сезону ситуація була ну дуже схожа. Всього 1 титул в 6-ти фіналах. Але вже на траві Лінда трохи виправила статистику і додала трофей в Берліні. Як бачимо, у обох спортсменок перед Вімблдоном були доволі серйозні титули на траві і, відповідно, класні цифри в історії виступів на цьому покритті в 2026-му році. Цифри ці, до речі, повністю ідентичні – 11 перемог і 1 поразка.

Майже ідентичним є шлях спортсменок до фіналу. І Кароліна, і Лінда віддали своїм суперницям сумарно лише 2 партії. От тільки якщо Носкова програвала партії в матчах другого та третього кола Камілі Осоріо та Сорані Кирсті, відповідно, а отже вирішальні стадії пройшла без втрат, то Мухова зіткнулась із труднощами в 1/8 фіналу проти Барбори Крейчикової та в 1/2 проти Медісон Кіз. І от той самий матч в півфіналі може стати серйозною проблемою для Кароліни.

Мухова здобула надзвичайно важку перемогу на тай-брейці вирішального сету з рахунком 12:10. Це була справжня битва, відновитися від якої точно буде непросто. До того ж, наприкінці зустрічі у Кароліни виникли проблеми зі здоров’ям – чеська спортсменка трималась за живіт і, судячи з усього, відчувала серйозний дискомфорт, або навіть біль. Час на відновлення, звісно, був, але чи вистачить його Кароліні?

І питання ще в тому, що стиль гри Мухової набагато більш енерговитратний. Кароліна грає більш варіативно і, чого приховувати, красиво. Але і відпрацьовує на корті вона при цьому більш ніж достатньо. Тоді як Носкова покладається на прямолінійну потужність. Марта Костюк після півфіналу зізнавалась, що просто не знала, як боротися із суперницею з такою першою подачею. Якщо Лінда збереже відсоток влучання і в фіналі, Муховій теж буде дуже непросто.

Можливо за сукупністю цих ігрових факторів Носкова і виглядає трохи більшою фавориткою зустрічі. Але не будемо забувати про куди більш багатий досвід Мухової. А це теж може стати вагомим фактором. Історію особистих протистоянь згадати варто, але робити з неї якісь висновки точно не треба – спортсменки провели між собою всього 1 матч – на харді US Open в минулому сезоні. Але це було інше покриття, та й Носкова з того часу додала більш ніж суттєво.

Отже, сьогодні ми побачимо нову чемпіонку Вімблдону. Нову чеську чемпіонку, якщо бути точнішими. А от хто підніме над головою трофей – питання із зірочкою. І, навряд варто намагатися знайти на нього беззаперечну відповідь до того моменту, коли арбитір промовить слова “гейм, сет енд матч”.