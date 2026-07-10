Ідеальний матч для Янніка Сіннера. Діючий чемпіон в трьох сетах переграв Новака Джоковича і вийшов у фінал Вімблдону

Італійський тенісист Яннік Сіннер, який є діючим чемпіоном Вімблдонського турніру та лідером поточного світового рейтингу, без будь-яких проблем пробився у фінал поточного мейджора. В боротьбі за вихід в титульний матч Вімблдону – 2026 Яннік в трьох сетах переграв легендарного сербського спортсмена Новака Джоковича, який у Лондоні був посіяний під 7-м номером. На перемогу в матчі Сіннеру знадобилось трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

(1) Яннік Сіннер – (7) Новак Джокович – 6:4, 6:4, 6:4

Джерело фото: wimbledon.com, автор: AELTC/Simon Bruty

Звісно, дуже хотілося побачити в цьому матчі конкурентну боротьбу та інтригу. Здається, хотілося всім присутнім на центральній арені Вімблдону. Бо перший рахунок рівно на подачі Сіннера, до якого Новак дістався в третьому сеті публіка вітала гучними оплесками. А перший і єдиний в матчі брейк-поінт Джоковича взагалі зустрічали оваціями стоячи.

Сербський тенісист цей м’яч не реалізував. Яннік увімкнувся і шикарно ліквідував небезпечний для себе момент. А більше шансів у Новака просто не було. Джокович провів непоганий матч, але в більшості випадків йому просто лишалось розводити руками та іронічно посміхатися. Проти такого Сіннера нічого іншого Новак зробити не міг.

Джокович катастрофічно не встигав. У пересуванні задньою лінією, в обміні гострими ударами, в швидкості руху, а інколи, що взагалі дивно, і в швидкості мислення. Якщо Яннік сьогодні і не був ідеальним, то максимально близьким до цього стану.

Новак може пишатися собою – півфінал Вімблдону – це класний результат. Але повторити сенсацію, яку Джокович створив на Australian Open, сербський тенісист не міг ні за яких обставин. Такого Сіннера Новаку не обіграти. І, схоже, не тільки Новаку.

В фіналі Вімблдону – 2026 Яннік Сіннер зіграє проти другого номера посіву Александра Звєрєва, який так само без варіантів переграв британця Артура Фері.