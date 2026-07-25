Топові втрати. Яннік Сіннер та Новак Джокович знялись з Мастерса в Монреалі

Лідер поточного світового рейтингу Яннік Сіннер та легендарний сербський тенісист Новак Джокович синхронно прийняли рішення знятися зі змагань категорії Мастерсі в канадському Монреалі. Таким чином у турнірі ATP 1000 не братимуть участь одразу три топових спортсмени – поки вирішив не повертатися на корт після травми іспанський спортсмен Карлос Алькарас.

Джерело фото: Instagram, користувач: janniksin

Цікаво, що Яннік Сіннер не втратить ніяких очох в рейтингу, оскільки минулого року він так само пропустив канадський Мастерс. А от Новак Джокович взагалі грав на цьому турнірі востаннє аж в 2018-му році, коли в третьому раунді поступився Стефаносу Ціціпасу.

Карлос Алькарас продовжує відновлення після травми руки. Наразі іспанський тенісист планує повернення на корт на Мастерсі в Цинциннаті.

Таким чином першими номерами посіву Мастерса в Канаді стануть Александр Звєрєв, Фелікс Оже-Альяссім, Бен Шелтон (діючий чемпіон турніру) та Алекс Де Мінор.

Змагання в Монреалі відбуватимуться з 1 по 13 серпня 2026-го року.