Яннік Сіннер першим кваліфікувався на Підсумковий турнір ATP – 2026

Лідер поточного світового рейтингу італійський тенісист Яннік Сіннер став першим спортсменом, який кваліфікувався на Підсумковий Турнір ATP. Офіційно забронювати собі місце в фінальних змаганнях сезону Янніку вдалось після виходу в фінал Вімблдону – 2026. В гонці ATP Сіннер набрав 7250 очок і наразі італієць випереджає найближчого переслідувача німецького спортсмена Александра Звєрєва більш ніж на 700 пунктів.

Джерело фото: wimbledon.com, автор: AELTC/Simon Bruty

Цікаво, що Яннік Сіннер кваліфікувався на Підсумковий Турнір поки не маючи цього сезону титулів на Турнірах Великого Шолому. В Мельбурні від поступився у півфіналі Новаку Джоковичу, а в Парижі італієць завершив боротьбу вже в другому колі, зіткнувшись із проблемами зі здоров’ям.

Натомість, Яннік у 2026-му році має в активі 5 трофеїв на Мастерсах. Сіннер виграв всі змагання категорії ATP 1000 у сезоні – від Індіан-Веллсу до Риму. Італійський тенісист став другим спортсменом в історії, якому вдалось оформити кар’єрний Золотий Мастерс.

Яннік Сіннер вп’яте у кар’єрі і вчетверте поспіль зіграє на Підсумковому Турнірі ATP. Два останніх роки італієць перемагав на ATP Finals, а у 2023-му він зупинився за крок до титулу, поступившись в фіналі Новаку Джоковичу.

Підсумковий Турнір ATP цього року відбудеться з 15 по 22 листопада в італійському Турині.