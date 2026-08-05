Фаворити знову не дістались навіть до чвертьфіналу. 5 перших номерів посіву Мастерса в Цинциннаті завершили боротьбу до вирішальних стадій

Ігровий день в Цинциннаті знову приніс цілу низку гучних сенсацій в одиночному чоловічому турнірі. Як і на попередньому Мастерсі в Монреалі, топові спортсмени залишають змагання ще до вирішальних стадій турніру. Так, сьогодні програли свої матчі четвертого раунду лідер посіву Александр Звєрєв, друга ракетка змагань Фелікс Оже-Альяссім та п`ятий номер Алекс Де Мінор. Таким чином, найбільш високорейтинговим гравцем, який пробився в 1/4 фіналу Мастерса став Тейлор Фріц, який займає 9-ту позицію в світовій класифікації.

(18) Томмі Пол – (1) Александр Звєрєв – 4:6, 7:6(6), 6:4

(17) Френсіс Тіафо – (2) Фелікс Оже-Альяссім – 6:3, 6:4

(21) Артур Фіс – (5) Алекс Де Мінор – 6:3, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

Найбільш близьким до успіху в матчі четвертого кола Мастерса в Цинциннаті був Александр Звєрєв, який видав справжню битву із Томмі Полом. Німецький спортсмен виграв стартовий сет і дотягнув до тай-брейку другої партії. На ньому перший номер посіву навіть заробив матч-бол на прийомі, але Пол відігрався і перевів зустріч у вирішальний сет.

В ньому Звєрєв також мав перевагу. Александр повів із брейком – 4:2, але примудрився програти 4 гейми поспіль і пропустити Пола в чвертьфінал Мастерса.

А от Оже-Альяссім та Де Мінор програли свої протистояння Тіафо та Фісу, відповідно, майже без інтриги – в двох партіях з однаковим рахунком 3:6, 4:6.

Таким чином з представників топ-10 світового рейтингу боротьбу в Цинциннаті продовжують тільки Тейлор Фріц та Флавіо Коболлі (9-та та 10-та ракетки світу, відповідно).