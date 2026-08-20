Теніс сьогодні. День чвертьфіналів. Коли зіграють Іга Свьонтек і Єлєна Рибакіна? Розклад матчів турніру в Цинциннаті на 20 серпня

У сьогоднішній ігровий день на кортах Цинциннаті відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки в чоловічому турнірі категорії ATP Мастерс та жіночих змаганнях категорії WTA 1000. Марта Костюк, яка єдиною з українок продовжує боротьбу на тисячнику, отримала день відпочинку. Проте, в розкладі все-одно є матчі, за якими хочеться стежити. Зокрема, супер протистояння між Ігою Свьонтек та Єлєною Рибакіною.
Розклад матчів на 20 серпня 2026
Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000
Цинциннаті, США
P&G Center Court
Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – початок о 18:00
Аманда Анісімова – Джессіка Пегула – не раніше 20:00
Томмі Пол – Флавіо Коболлі – не раніше 22:00
Іга Свьонтек – Єлєна Рибакіна – початок о 02:00
Тьяго Агустін Тіранте – Артур Фіс
Grandstand Court
Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – Магалі Кемпен / Александра Панова – початок о 18:00
Раджив Рем / Джо Солсбері – Константін Францен / Робін Хаасе
Іва Jovic / Кеті Макнеллі – Сінью Дзян / Шуай Чжан – не раніше 22:00
Tony Trabert Stadium 3
Тео Аррібаж / Альбано Оліветті – Марсело Аревало / Мате Павіч – початок о 18:00
Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Адам Павласек / Патрік Рікл
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – не раніше 22:00
Маріє Боузкова / Лінда Носкова – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді
Початок матчів вказаний за київським часом…