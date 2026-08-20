Теніс сьогодні. День чвертьфіналів. Коли зіграють Іга Свьонтек і Єлєна Рибакіна? Розклад матчів турніру в Цинциннаті на 20 серпня

У сьогоднішній ігровий день на кортах Цинциннаті відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки в чоловічому турнірі категорії ATP Мастерс та жіночих змаганнях категорії WTA 1000. Марта Костюк, яка єдиною з українок продовжує боротьбу на тисячнику, отримала день відпочинку. Проте, в розкладі все-одно є матчі, за якими хочеться стежити. Зокрема, супер протистояння між Ігою Свьонтек та Єлєною Рибакіною.

Розклад матчів на 20 серпня 2026

Cincinnati Open, ATP 1000, WTA 1000

Цинциннаті, США

P&G Center Court

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – початок о 18:00

Аманда Анісімова – Джессіка Пегула – не раніше 20:00

Томмі Пол – Флавіо Коболлі – не раніше 22:00

Іга Свьонтек – Єлєна Рибакіна – початок о 02:00

Тьяго Агустін Тіранте – Артур Фіс

Grandstand Court

Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – Магалі Кемпен / Александра Панова – початок о 18:00

Раджив Рем / Джо Солсбері – Константін Францен / Робін Хаасе

Іва Jovic / Кеті Макнеллі – Сінью Дзян / Шуай Чжан – не раніше 22:00

Tony Trabert Stadium 3

Тео Аррібаж / Альбано Оліветті – Марсело Аревало / Мате Павіч – початок о 18:00

Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Адам Павласек / Патрік Рікл

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – не раніше 22:00

Маріє Боузкова / Лінда Носкова – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді

Початок матчів вказаний за київським часом…