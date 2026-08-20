Боротьба за першу сходинку загострюється. Сара Бейлек сенсаційно переграла Аріну Сабаленко в Цинциннаті

Нейтралка Аріна Сабаленко зазнала чергової несподіваної поразки. На стадії 1/8 фіналу змагань категорії WTA 1000 в американському Цинциннаті лідерка поточного світового рейтингу в двох партіях поступилась представниці Чехії Сарі Бейлек (35-та ракетка світу). При цьому Сабаленко а обох сетах матчу лідирувала в рахунку і мала чудові нагоди завершувати відрізки матчу на свою користь. На сенсаційну перемогу Сара Бейлек витратила майже 2 години ігрового часу.

Сара Бейлек – (1) Аріна Сабаленко – 7:6(7), 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Cincinnati Open

В стартовому сеті зустрічі Сабаленко не просто двічі вирвалась вперед із брейком, але упускала свою перевагу. Найбільш несподіваним було те, як лідерка світового рейтингу дозволила суперниці врятувати тай-брейк першої партії. На ньому нейтралка лідирувала з двома міні-брейками – 5:1, але в підсумку програла – 7:9.

В другому сеті Сабаленко почала із програної власної подачі, але дуже швидко переломила хід партії і сама стала лідеркою в рахунку. Але і перевага із брейком – 4:1 не дозволила лідерці рейтингу здобути перемогу в сеті. Бейлек виграла 5 геймів поспіль і оофрмила сенсаційну перемогу в зустрічі.

В 1/4 фіналу змагань в Цинциннаті Сара Бейлек зіграє проти американської спортсменки Медісон Кіз.

Аріна Сабаленко ризикує втратити першу сходинку світового рейтингу вже за підсумками турніру в Цинциннаті. Шанси обійти нейтралку зберігає Єлєна Рибакіна, яка в чвертьфіналі змагань зіграє проти Іги Свьонтек.