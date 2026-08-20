Нав`язали боротьбу третьому дуету турніру. Марта Костюк і Пейтон Стернс завершують боротьбу в парному розряді у Цинциннаті

Україно-американський дует Марта Костюк / Пейтон Стернс не зумів подолати стадію другого кола змагань категорії WTA 1000 в Цинциннаті. На чемпіонському тай-брейці Марта та Пейтон поступились 3-й парі турніру Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч. Костюк і Стернс виграли стартовий сет протистояння, але дозволили суперницям здійснити камбек. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(3) Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – Марта Костюк / Пейтон Стернс – 3:6, 6:3, 6:10

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

На самому початку зустрічі спортсменки влаштували обмін брейками, який і вирішив долю стартового сету. Костюк і Стернс першими відзначились на прийомі, вже в наступному геймі упустили власну подачу, а ще за кілька хвилин відновили перевагу в рахунку.

Цікаво, що до завершення першої партії Марта та Пейтон могли ще кілька разів відзначитися на прийомі, проте не реалізовували брейк-поінти. Та найголовніше, що у Костюк та Стернс не виникало серйозних проблем на подачі і стартовий сет вдалось спокійно довести до перемоги.

В другій партії ініціативу одразу ж захопили Гуо та Младенович. Ханью та Крістіна повели одразу із двома брейками. І все, на що вистачило україно-американську пару, так це на скорочення відставання. Марта і Пейтон завадили суперницям із першої спроби подати на перемогу в сеті, проте відіграти солідне відставання спортсменки не змогли.

Чемпіонський тай-брейк почався для Марти і Пейтон далеко не найкращим чином. Вони віддали суперницям 4 стартові розіграші, а під кінець таю поступались із рахунком 4:9. Костюк і Стернс змогли подарувати надію на камбек, коли відіграли два матч-боли на прийомі, але ще одним міні-брейком Младенович і Гуо поставили переможну крапку в матчі.

Нагадаємо, Марта Костюк і Пейтон Стернс в стартовому раунді парного турніру так само на чемпіонському тай-брейці здолали легенд світового тенісу Серену та Вінус Вільямс.

А в одиночному розряді Марта оформила вихід у чвертьфінал. На стадії 1/8 фіналу Костюк переграла нейтралку Мірру Андрєєву та взяла у неї реванш за поразку в півфіналі Ролан Гаррос. Завтра українська тенісистка побореться за вихід у півфінал турніру в Цинциннаті проти Коко Гофф.