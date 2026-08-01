В драматичній битві здолав другу ракетку турніру. Алехандро Табіло переграв Бена Шелтона у Вашингтоні та став півфіналістом змагань

Представник Чилі Алехандро Табіло продовжує успішні виступи на змаганнях категорії ATP 500 в американському Вашингтоні. На стадії 1/4 фіналу Табіло, який навіть не потрапив в посів, в драматичному протистоянні переграв 2-гу ракетку турніру Бена Шелтона із США. Шелтон мав кілька прекрасних можливостей завершувати матч на свою користь, але Алехандро проявив справжній характер та за 2 години і трохи більше ніж 20 хвилин оформив перемогу в протистоянні.

Алехандро Табіло – (2) Бен Шелтон – 4:6, 7:5, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Певно, не варто зайвий раз підкреслювати, що саме Шелтон вважався явним фаворитом цієї чвертьфінальної зустрічі. І свій статус Бен при підтримці трибун спробував підтвердити в самому дебюті зустрічі.

Американець швидко повів із брейком, але вже в наступному геймі допустив справжній провал на власній подачі і віддав її Табіло під нуль. Втім, наприкінці партії Шелтон ще раз відзначився на прийомі і одразу після брейку спокійно подав на перемогу в зустрічі.

А тепер до тих самих шансів, які мав Бен для того, аби вибороти перемогу в матчі. Шикарну можливість закрити протистояння в двох партіях Шелтон мав наприкінці другого сету. Рахунок – 4:4, Табіло виходить на подачу і просто провалюється – 0:40. А це – потрійний прихований матч-бол для американця.

Та Алехандро виплутався із непростої ситуації, відігрався з потрійного брейк-поінту, ліквідував і четвертий брейковий м’яч в цьому ж геймі, захистив подачу, а потім ще й завадив Бену подати на тай-брейк та забрав собі другий сет.

Шанси у фаворита у вирішальному відрізку матчу теж були. Шелтон зумів в середині партії навіть відзначитися на прийомі і повести з брейком – 3:2. Але Табіло вже в наступному геймі відновив рівновагу в рахунку, а наприкінці сету оформив ще один, цього разу ключовий, брейк.

За вихід у фінал турніру в Вашингтоні Алехандро Табіло посперечається із іспанським спортсменом Рафаелем Ходаром, який у своєму матчі 1/4 фіналу переграв італійця Лоренцо Музетті.

Нагадаємо, що саме на стадії чвертьфіналу завершив виступи і лідер посіву турніру в Вашингтоні та його минулорічний тріумфатор Алекс Де Мінор із Австралії.