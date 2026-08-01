Не вийшли на корт у півфіналі. Юлія Стародубцева та Рената Сарасуа знімаються з парного турніру в Мемфісі

Українсько-мексиканський дует Юлія Стародубцева / Рената Сарасуа завершує виступи на парних змаганнях в Мемфісі. Юлія та Рената знялись із турніру категорії WTA 250 перед початком півфінальної зустрічі. Таким чином в титульний матч змагань без боротьби виходять нейтралка Марія Козирєва та представниця Великої Британії Мая Ламсден.

Джерело фото: facebook.com, користувач: Memphis Classic

Схоже на те, що Рената Сарасуа вирішили зекономити сили для виступів в одиночному розряді змагань. Трохи раніше мексиканська спортсменка із баранкою розгромила нейтралку Анастасію Захарову і оформила вихід у півфінал турніру.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева завершила виступи в одиночному турнірі у Мемфісі ще після стартового раунду, в якому вона програла екс-третій ракетці світу Слоан Стівенс.