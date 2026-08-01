Знову поразка в двох сетах. Еліна Світоліна вдруге поспіль поступилась Александрі Еалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати чвертьфінальну стадію змагань категорії WTA 500 в американському Вашингтоні, на яких вона була посіяна під 2-м номером. В матчі 1/4 фіналу Еліна в двох партіях поступилась представниці Філіппін Александрі Еалі (28-ма ракетка світу). Зустріч закінчилась з тим самим рахунком, як і попереднє протистояння між цими спортсменками у Берліні минулого місяця. Поєдинок тривав трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

Александра Еала – (2) Еліна Світоліна – 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: mubadaladcopen

З одного боку цей матч може викликати відчуття повного дежавю. Але лише в тому випадку, якщо дивитися на підсумковий рахунок зустрічі, який повністю повторив цифри на табло попереднього протистояння Світоліної та Еали в Берліні. Бо якщо згадувати матч в Німеччині на трав’яному покритті, він залишав відчуття якоїсь приреченості. Українська спортсменка в ньому і дійсно майже не мала шансів на успіх.

Сьогодні ж, попри однаковий результат, відчуття були зовсім іншими. Так, Світоліна не змогла навіть затягнути зустріч у вирішальну партію. Так, Еліна знову помилялась набагато більше, ніж вигравала. Ну і набагато більше, ніж суперниця. Але такої приреченості точно не було.

І це попри те, що сама Еліна відчувала серйозний дискомфорт на корті. Ні, на щастя, не зі здоров’ям. Просто Еалі вдалось змусити Світоліну грати не у свою гру. Українська спортсменка намагалась щось змінювати, але виходило далеко не все. Від цього і були ці жбурляння ракетки, бачити які від Еліни ну дуже не звично, погодьтесь.

До речі, про помилки. Обидві спортсменки залишились в глибокому мінусі у співвідношенні чисто виграних м’ячів і невимушених помилок. Але сам матч лишив враження цікавої битви із пристойним рівнем тенісу. Може це лише відчуття і статистика не бреше. Може ці враження продиктовані тим, що матч перетворився на тактичну боротьбу і за нею було стежити цікаво, навіть попри велику кількість неточностей від обох.

Почалась зустріч із нервового обміну брейками. Перші 5 геймів неодмінно вигравала спортсменка на прийомі. Еліна тричі програла власну подачу і змогла відповісти лише двома брейками, тож саме українська спортсменка в той момент, коли обом вдалось стабілізувати гру на подачі, опинилась у ролі наздоганяючої.

Чи були у Еліни можливості врятувати партію? Ще й які! У 8-иу геймі Світоліна заробила потрійний брейк-поінт, але Еала захистила подачу з рахунку 0:40 на початку гейму. А вже в 9-му геймі сама Світоліна почала свій гейм з того самого провального відрізку. Александра, на відміну від 2-ї ракетки турніру у Вашингтоні, своїм шансом скористалась, оформила ще один брейк і завершила сет на свою користь.

В дебюті другої партії подібні провали на подачі продовжились. Світоліна почала партію із брейку під нуль, а в наступному геймі знову дозволила суперниці заробити потрійний брейк-поінт. Цього разу Еліна проявила справжній характер і відігралась з 0:40.

Світоліна вела в рахунку – 3:1, але філіппінська тенісистка знайшла можливість відігратися. Вже в наступному геймі Еліна мала відновити свою перевагу, але не скористалась брейк-поінтом. А в 10-му геймі партії, коли Еала приймала на матч, українська спортсменка таки не витримала тиску – з подвійного матч-болу у суперниці Світоліна пішла, але з третьої спроби Александра оформила перемогу в зустрічі.

Еліна Світоліна залишає турнір у Вашингтоні і вирушає готуватися до наступних тисячників в Канаді та США. Ну а Александра Еала за вихід в фінал посперечається із 3-ю ракеткою змагань Наомі Осакою із Японії.