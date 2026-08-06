Травма на тренуванні. Фелікс Оже-Альяссім знявся з домашнього Мастерса в Монреалі

Канадський тенісист Фелікс Оже-Альяссім, який на домашньому турнірі категорії ATP Мастерс в Монреалі отримав 2-й номер посіву, був змушений знятися із турніру. Буквально за кілька годин до початку стартового матчу другого кола проти представника Франції Тітуана Дроге Оже-Альяссім отримав пошкодження на тренуванні. Фелікс зіткнувся із проблемами зі спиною і ухвалив рішення відмовитися від участі у турнірі.

Джерело фото: Instagram, користувач: felixaliassime

Таким чином Тітуан Дроге в другому колі зіграє проти португальського тенісиста Жайме Фарії, який замінить Оже-Альяссіма в основній сітці Мастерса.

Нагадаємо, що цього року в Монреалі не виступає ціла низка топових спортсменів. З Мастерса знялись Яннік Сіннер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Бублік та Алехандро Давідовіч-Фокіна. Крім цього вже на старті змагань боротьбу завершили Тейлор Фріц, Флавіо Коболлі, Андрій Рубльов та Валентен Вашеро.