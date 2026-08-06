Поразка у першому матчі після тріумфу на Вімблдоні. Лінда Носкова поступається на старті змагань в Торонто

Переможниця Вімблдонського турніру чеська тенісистка Лінда Носкова не найкращим чином провела свій перший після тріумфу у Великій Британії матч. В стартовому для себе поєдинку другого кола тисячника в Торонто Лінда в двох партіях поступилась представниці США Кеті Макнеллі (70-та ракетка світу). Зустріч тривала біля 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Кеті Макнеллі – (6) Лінда Носкова – 7:6(5), 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: lindynoskova

Цікаво, що в стартовому сеті Носкова, яка проводила свій перший матч після тріумфу на Вімблдоні, примудрилась упустити перевагу з рахунку 5:1 на свою користь. Лінда вела одразу із двома брейками, але двічі не подала на партію. Були у чеської тенісистки сет-поінт на прийомі, але і їх Носкова не використала.

В підсумку Макнеллі оформила камбек з рахунку 1:5 і виграла стартовий сет на доволі непростому тай-брейці. А от в другій партії Кеті вже було не зупинити. Тепер американська тенісистка здобула перевагу із двома брейками – 5:1. І, на відміну від суперниці, Макнеллі подала на партію і увесь матч із першої ж спроби.

Для Кеті Макнеллі ця перемога стає найбільш рейтинговою в кар’єрі. До сьогодні Кеті лишень одного разу перемагала представницю топ-10 світового рейтингу, коли на змаганнях в Мадридці в цьому сезоні здолала Вікторію Мбоко.

В третьому раунді змагань в Торонто Кеті Макнеллі зіграє проти представниці Філіппін Александри Еали, у якої триває вражаюча переможна серія.