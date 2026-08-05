Гучна сенсація на старті Мастерса. Тейлор Фріц поступається вже в першому поєдинку в Монреалі

Американський тенісист Тейлор Фріц, який на змаганнях категорії Мастерс в канадському Монреалі отримав 7-й номер посіву, не зумів подолати навіть стартовий раунд турніру. В матчі другого кола Тейлор в двох партіях поступився представнику Аргентини Тьяго Агустіну Тіранте (65-та ракетка світу). Протягом матчу Фріц так і не зумів жодного разу відзначитися на прийомі і при цьому тричі упустив власну подачу. На сенсаційну перемогу в протистоянні Тьяго Агустін витратив приблизно півтори години ігрового часу.

Тьяго Агустін Тіранте – (7) Тейлор Фріц – 7:5, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Нагадаємо, що тільки в понеділок Тейлор Фріц оформив перемогу на змаганнях у Вашингтоні. Через дощ фінал турніру ATP 500 було перенесено, тож американському тенісисту, враховуючи переліт, могло банально не вистачити часу на відновлення після непростого тижня в столиці США.

Тьяго Агустін Тіранте в третьому раунді Мастерса в Монреалі зіграє проти переможця зустрічі Рафаель Колліньйон – Олексій Попирін.