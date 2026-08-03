Дощ допоміг здійснити камбек. Александра Еала переграла Джессіку Пегулу в фіналі турніру в Вашингтоні

Александра Еала стає першою філіппінською спортсменкою, якій вдалось оформити титул на змаганнях категорії WTA. В фіналі турніру в американському Вашингтоні Александра в трьох партіях переграла лідерку посіву місцеву спортсменку Джессіку Пегулу (3-тя ракетка світу). Зустріч почалась ще вчора, але була перервана через дощ на початку другого сету. На те, аби оформити свій дебютний в кар’єрі титул Александра Еала витратила трохи менше 1 години і 50 хвилин чистого ігрового часу.

Александра Еала – (1) Джессіка Пегула – 4:6, 6:4, 6:0

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Нагадаємо, що фінальна зустріч змагань у Вашингтоні розпочалась ще вчора, але через дощ була перервана за рахунку 6:4, 1:2 на користь Пегули. Після відновлення зустрічі сьогодні Еала змогла повністю вирівняти гру, а наприкінці другого сету оформити надзвичайно важливий брейк.

Він допоміг Александрі не тільки забрати другу партію і перевести матч у вирішальний сет, а й повністю зламати гру суперниці. В третьому сеті Еала відвісила лідерці посіву повноцінну “баранку” – 6:0.

Для Александри Еали цей трофей стає першим в кар’єрі на рівні WTA-туру. Більше того Еала стає першою в історії філіппінською тенісисткою, яка підняла над головою трофей WTA.