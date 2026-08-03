Ангеліна Калініна програє вже в стартовому раунді тисячника в Торонто

Ще одна українська тенісистка завершує боротьбу в одиночному розряді змагань категорії WTA 1000 в канадському Торонто вже після стартового раунду. Ангеліна Калініна в двох напружених і доволі рівних сетах програла представниці Угорщини Анні Бондар (77-ма ракетка світу). В обох партіях Калініна двічі лідирувала в рахунку із брейком, проте Бондар вдавалось відігратися, а потім і здобути вирішальну перевагу. Зустріч тривала трохи більше двох годин ігрового часу.

Анна Бондар – Ангеліна Калініна – 6:4, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

Отже, в обох партіях зустрічі Калініна виходила вперед із брейком, причому, по два рази в кожному з відрізків матчу. І завжди Бондар знаходила можливість вже в наступному геймі оформити зворотній брейк і повернути рівновагу в рахунку. А ключовими в сетах стали останні гейми на подачі Калініної.

В стартовій партії в 10-му геймі Ангеліна відіграла 6 сет-поінтів у суперниці на власній подачі, але з 7-ї спроби Анна таки оформила брейк і забрала партію. В другому сеті Калініна знову провалила ключову подачу. Цього разу настільки серйозно поборотися за неї українська тенісистка не змогла.

В другому колі змагань в Торонто Анна Бондар зіграє проти 20-ї ракетки турніру Елізе Мертенс із Бельгії

Нагадаємо, трохи раніше свій стартовий матч в Торонто програла і Олександра Олійникова, яка поступилась екс-першій ракетці світу Кароліні Плішковій із Чехії.