Марта Костюк зіграє із володаркою wild card із третьої сотні рейтингу на старті турніру в Торонто

Марта Костюк, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в канадському Торонто отримала 10-й номер посіву, дізналась ім’я стартової суперниці на турнірі. В матчі другого кола, із якого Марта починає виступи, Костюк зіграє проти місцевої спортсменки володарки wild card від організаторів змагань Кетрін Себов (231-ша ракетка світу). На старті турніру Кетрін в двох сетах переграла японську кваліфаєрку Аої Іто.

(WC) Кетрін Себов – (Q) Аої Іто – 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

Марта Костюк і Кетрін Себов між собою зустрічались на професійному рівні лише одного разу. В далекому 2021-му році Марта із баранкою переграла канадську спортсменку на змаганнях в Чикаго – 6:0, 6:3.