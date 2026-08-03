Олександра Олійникова поступилась екс-першій ракетці світу в Торонто

Українська тенісистка Олександра Олійникова зазнала поразки вже на старті змагань категорії WTA 1000 в Торонто. В першому колі Олександра в двох партіях поступилась екс-лідерці світового рейтингу Кароліні Плішковій із Чехії (нині 63-тя ракетка світу). На перемогу в протистоянні Плішкова витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Кароліна Плішкова – Олександра Олійникова – 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Загалом Плішкова якщо і володіла ігровою перевагою в цьому матчі, то точно не тотальною. Олександра і сама намагалась диктувати умови гри і часом українській спортсменці це вдавалось. Шкода тільки, що траплялось це суто епізодично.

На самому початку зустрічі Кароліна повела зі швидким брейком, проте Олександра відігралась моментально. В середині партії ще був момент, коли спортсменки обмінялись геймами з брейк-поінтами, але загалом подачі у обох тримались доволі непогано.

Аж до 10-го гейму, в якому Олійникова вийшла подавати на те, аби лишитися в партії. Олександра не впоралась із тиском і дозволила Плішковій оформити ключовий брейк.

Після такої прикрої поразки в стартовому сеті Олександра, ніби, не посипалась. Українська тенісистка почала наступну партію зі швидкого брейку, але після нього повністю віддала суперниці ініціативу.

Кароліна двічі поспіль оформила брейк і не просто зрівняла рахунок, а й сама повела із геймом на прийомі в активі. Олександра вдалось відновити паритет, але в тому ж таки 10-му геймі Олійникова знову не впоралась із тиском і віддала Плішковій свою подачу, а разом із нею і увесь матч.

В другому колі турніру в Торонто Кароліна Плішкова зіграє проти 5-ї ракетки турніру “нейтралки” Мірри Андрєєвої.