Поступилась “безпрапорній” вже на старті кваліфікації. Анастасія Соболєва програє в першому раунді відбору до US Open

Українська тенісистка Анастасія Соболєва не змогла подолати стартовий раунд кваліфікації останнього в сезоні Турніру Великого Шолому. В першому раунді відбору US Open – 2026 Анастасія в трьох партіях поступилась “безпрапорній” Александрі Шубладзе (190-та ракетка світу). Соболєва під нуль виграла тай-брейк стартового сету, але віддала суперниці дві наступні партії. Зустріч тривала майже 2 години і 40 хвилин ігрового часу.

Александра Шубладзе – Анастасія Соболєва – 6:7(0), 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

На початку матчу Соболєва доволі швидко змогла повести в рахунку із геймом на прийомі в активі, але цю перевагу Анастасія не втримала – в середині першої партії вже українська тенісистка провалила власний гейм і дозволила нейтралці відігратися. Наприкінці сету Анастасія мала чудові нагоди завершити цей відрізок матчу на свою користь, але за 2 гейми на прийомі не реалізувала 6 сет-поінтів. Проте тай-брейк першої партії Соболєва провела надзвичайно впевнено і виграла його всуху – 7:0.

В другому сеті Анастасія відчувала серйозні проблеми на власній подачі і в підсумку двічі віддала суперниці свої гейми. Соболєва, правда, цілком могла уникнути розгрому, але під час подачі Шубладзе на партію українська спортсменка не реалізувала потрійний брейк-поінт.

Не скористалась можливістю повести із геймом на прийомі в активі Анастасія і на початку вирішального сету – українка упустила подвійний брейковий м’яч, а вже в наступному геймі дозволила нейтралці самій вирватися вперед в рахунку. Взагалі реалізація брейк-поінтів у Соболєвої почала відверто шкутельгати – наприклад, в 8-му геймі Анастасія знову не скористалась рахунком 40:0 на прийомі, а загалом упустила за цей гейм 6 брейкових м’ячів.

В підсумку безпрапорна спортсменка не без проблем, але довела зустріч до перемоги. Таким чином в кваліфікації жіночого одиночного турніру залишається тільки одна українка – Вероніка Подрез сьогодні проведе поєдинок другого кола проти Бьянки Андреєску. А Віталій Сачко, який єдиним з представників України стартував в чоловічому відборі, сьогодні гратиме проти іспанського спортсмена Пабло Льямаса Руїса.