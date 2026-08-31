Поступилась кваліфаєрці на старті мейджора. Ангеліна Калініна не змогла подолати стартовий раунд US Open – 2026

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершує виступи в одиночному розряді US Open – 2026 вже після стартового раунду. В двох партіях Ангеліна програла свій перший матч в Нью-Йорку японській кваліфаєрці Хімено Сакацуме (144-та ракетка світу). Обидва сети матчу завершились із однаковим рахунком – 6:3 на користь японської тенісистки. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(Q) Хімено Сакацуме – Ангеліна Калініна – 6:3, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

Зустріч почалась доволі оптимістично, а саме зі швидкого брейку у виконанні Ангеліни Калініної. Проте підтвердити брейк власною виграною подачею українська тенісистка не змогла. Більше того, Ангеліна програла і наступний власний гейм, тож Сакацуме зовсім не довго перебувала в ролі наздоганяючої та швидко змінила її на роль лідерки.

Наприкінці сету здалось, що Калініна може спробувати здійснити камбек. Ангеліна впевнено під нуль виграла власну подачу, а в наступному геймі, в якому японська спортсменка подавала на партію, повела 30:0 на прийомі. Проте, Хімено зібралась та довела сет до перемоги.

Початок другої партії лишився за Сакацуме. Тепер вже японська спортсменка відзначилась на прийомі вже в першому геймі сету, а от Калініна, на відміну від суперниці в стартовому сеті, відігратися не змогла. Єдиний брейк-поінт Ангеліна заробила в середині цієї партії, але не дотиснула суперницю. Ну а крапку в матчі Хімено поставила ще одним брейком.

В другому раунді US Open – 2026 Хімено Сакацуме зіграє проти іспанської тенісистки Крістіни Букси, яка на самому старті мейджора вибила із боротьби 28-му ракетку турніру Сару Бейлек із Чехії.